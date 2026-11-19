Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κήρυξε χθες η κυβέρνηση των Φίτζι, εξαιτίας της ακραίας και παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει τη χώρα του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού.

Η κρίση αποδίδεται στο Ελ Νίνιο, ενώ τα αποθέματα νερού σε μεγάλο μέρος της χώρας έχουν υποχωρήσει σε κρίσιμα επίπεδα.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Η κήρυξη κατάστασης εθνικής καταστροφής δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να λάβει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ αυτών είναι η επιβολή δελτίου στην υδροδότηση, η εντολή για άμεση απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς και η διάθεση κρατικών κονδυλίων για την ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού σε πολλές περιοχές έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Για την κάλυψη των αναγκών, έχουν ήδη κινητοποιηθεί δεκάδες υδροφόρες, οι οποίες μεταφέρουν νερό σε χωριά.

Ο Σιτίβενι Ραμπούκα υπογράμμισε ότι, παρότι η χώρα δεν μπορεί να ελέγξει τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα, να αξιοποιήσει υπεύθυνα τους διαθέσιμους πόρους και να αντιμετωπίσει συλλογικά τις επιπτώσεις της ξηρασίας.