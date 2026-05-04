U.S. ⁠Central Command: «Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε

Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν χτυπήθηκε, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. ⁠Central Command), αφού το Ιράν ανακοίνωσε, ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναγκάσθηκε να ανακρούσει πρύμναν.

Ταυτόχρονα, ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πραγματοποίησε προειδοποιητική βολή κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου για να εμποδίσει την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν είναι «σαφές» εάν υπήρξαν ζημίες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη ιρανική πηγή, ότι εκτός των βολών προς την κατεύθυνση αμερικανικών πολεμικών πλοίων, η Τεχεράνη έχει προετοιμάσει και άλλα σενάρια τα οποία θα ενεργοποιήσει εάν παραστεί ανάγκη.

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις δυνάμεις των ΗΠΑ να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο και δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να εκφοβίσουν το Ιράν.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ