Η Ρωσία έπληξε πέντε εγκαταστάσεις της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz

ΔΙΕΘΝΗ
04/05/2026 15:37
PHOTO/ AP-Evgeniy-Maloletka

Η Ρωσία, επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας Naftogaz, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σέρχιι Κορέτσκιι.

Ο Κορέτσκιι ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βόρειοανατολικές περιοχές του Σούμι και Χάρκιβ.

«Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται» δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Facebook.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

