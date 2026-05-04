Η Ρωσία έπληξε πέντε εγκαταστάσεις της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz

Η Ρωσία, επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας Naftogaz, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σέρχιι Κορέτσκιι.

Ο Κορέτσκιι ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βόρειοανατολικές περιοχές του Σούμι και Χάρκιβ.

«Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται» δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Facebook.

