Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ
04/05/2026 13:37
ΦΩΤΟ-AP - Robert-Taylor

Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία επεδίωκε να εισέλθει τα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από δύο ιρανικούς πυραύλους, καθώς έπλεε κοντά στο νησί Τζασκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το Fars.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

