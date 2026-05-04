Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ
Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία επεδίωκε να εισέλθει τα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από δύο ιρανικούς πυραύλους, καθώς έπλεε κοντά στο νησί Τζασκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τοπικές πηγές.
Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το Fars.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
