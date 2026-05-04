Κίεβο: Η Ρωσία χρησιμοποίησε εφέτος 10 φορές περισσότερα drones στις επιθέσεις της σε λιμάνια της Ουκρανίας

Η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από οκτακόσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στις επιθέσεις της σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026, σε σύγκριση με τα 75 που είχε χρησιμοποιήσει την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής περισσότερες από εννιακόσιες εγκαταστάσεις υποδομών σε λιμάνια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί μερικώς, συμπεριλαμβανομένων 177 μη πολεμικών πλοίων» δήλωσε ο Ολέξιι Κουλέμπα, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

