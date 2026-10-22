Τζον Άντερσον: Πέθανε στα 71 ο θρύλος της country μουσικής

Ο Τζον Άντερσον, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής country μουσικής, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο θάνατός του ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά την παρουσία του στην τελετή ένταξης νέων μελών στο Country Music Hall of Fame, η οποία πραγματοποιήθηκε στο CMA Theater, στο Νάσβιλ. Εκεί είχε συναντήσει φίλους και συναδέλφους, ανάμεσά τους τον Τιμ ΜακΓκρο.

Η τελευταία συνάντηση με τον Τιμ ΜακΓκρο

Ο Τιμ ΜακΓκρο ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που τιμήθηκαν στην τελετή του Country Music Hall of Fame στο Νάσβιλ. Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Τζον Άντερσον, ανάρτησε στο Instagram κοινή φωτογραφία τους από εκείνη τη βραδιά.

Η πορεία του Τζον Άντερσον στην country μουσική

Ο Τζον Άντερσον γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1954 στη Φλόριντα. Στράφηκε στη μουσική από νεαρή ηλικία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ, όπου ξεκίνησε να διαμορφώνει την καλλιτεχνική πορεία του.

Η δισκογραφική του διαδρομή διήρκεσε σχεδόν πέντε δεκαετίες. Η ευρεία εμπορική επιτυχία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνδέθηκε ιδιαίτερα με το τραγούδι «Swingin’», που κυκλοφόρησε το 1983.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Άντερσον υπέγραψε επίσης επιτυχίες όπως τα «Seminole Wind», «Straight Tequila Night» και «Money in the Bank». Η φωνή του και ο παραδοσιακός country ήχος του τον καθιέρωσαν ως μία από τις αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του είδους.

Το 2024 εντάχθηκε στο Country Music Hall of Fame, λαμβάνοντας μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για καλλιτέχνες της country μουσικής. Η μετέπειτα παρουσία του στην τελετή του ίδιου θεσμού στο Νάσβιλ καταγράφηκε ως μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του.