Γαλλία: «Φρένο» στις διαδηλώσεις βάζει ο Μακρόν

Την απαγόρευση ορισμένων διαδηλώσεων τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο να αποκατασταθεί η ηρεμία στη Γαλλία, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

AP Photo/Jean-Francois Badias

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά τη σύσκεψη του Γάλλου προέδρου με τους επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών. Όπως δήλωσε, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των κέντρων των πόλεων, των καταστημάτων και των δημόσιων κτιρίων.

«Δεν πρέπει να υπάρξουν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι κινητοποιήσεις που διοργανώνονται από εργατικά συνδικάτα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον έχουν την έγκριση των αρμόδιων δημάρχων και νομαρχών.

Βολές για τα επεισόδια

Ο Μακρόν άσκησε κριτική στις αστυνομικές αρχές, κάνοντας λόγο για έλλειψη διορατικότητας απέναντι στη βία που εκδηλώθηκε σε αρκετές πόλεις.

Αναφορές για νεκρό στη Γαλλία AP Photo/Emma Da Silva

Παράλληλα, κατηγόρησε οργανωμένες ακροαριστερές ομάδες ότι επιδιώκουν την ανατροπή της Δημοκρατίας μέσω ακραίων ενεργειών. Ξεχώρισε, πάντως, τις οργανωμένες βίαιες δράσεις από άλλες παραβατικές συμπεριφορές, για τις οποίες ζήτησε επίσης αυστηρή αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, τα μέτρα ασφαλείας και οι δικαστικές διαδικασίες έχουν ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες συλλήψεις και εκατοντάδες προφυλακίσεις ή φυλακίσεις.

Ποιες πορείες επιτρέπονται στο Παρίσι

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η πορεία των εργατικών συνδικάτων από την πλατεία της Βαστίλης έως την πλατεία του Έθνους, το προσεχές Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίθετα, δεν θα επιτραπεί η προγραμματισμένη πορεία των «Κίτρινων Γιλέκων» από την πλατεία της Δημοκρατίας έως την Όπερα.

AP Photo/Adrienne Surprenant

Την Παρασκευή αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Άμυνας, προκειμένου να ληφθούν πρόσθετες αποφάσεις για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και η κυβέρνηση προγραμματίζουν συναντήσεις με φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς και βουλευτές, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.