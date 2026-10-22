Βίντεο: Φορτηγό κρέμεται από γέφυρα- Ο οδηγός πήδηξε για να σωθεί

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο στην πολιτεία της Καλιφόρνια, ανάμεσα σε φορτηγό και αυτοκίνητο.

Βίντεο από το τροχαίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς φαίνεται ένα φορτηγό να κρέμεται από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο. Ειδικότερα, το παρμπρίζ του φορτηγού έχει γίνει θρίψαλα.

Το πιο συγκλονιστικό ωστόσο είναι η διάσωση του οδηγού, ο οποίος βγαινεί από το σπασμένο παρμπρίζ και πηδάει από ύψος σε ένα πανί, ώστε να προσγειωθεί στο έδαφος με ασφάλεια. Ο οδηγός κατάφερε να βγεί από το φορτηγό την στιγμή που σιγά σιγά φαίνεται να δημιουργούνται φλόγες.

Ωστόσο, βίντεο από την πάνω πλευρά της γέφυρας, δυστυχώς δείχνει τα συντρίμμια του τροχαίου. Στο οδόστρωμα βρίσκονται τμήματα του αυτοκινήτου, ενώ στο βάθος φαίνονται οι ζημιές που έχει υποστεί το ΙΧ.