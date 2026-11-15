Βίντεο από τις εκρήξεις στο Στενό του Ορμούζ- Βυθίστηκε υπερδεξαμενόπλοιο με 2 εκ. βαρέλια πετρελαίου

Νέα διάσταση παίρνει το περιστατικό με τα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βυθίστηκε μετά από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφει τις εκρήξεις σε δύο πετρελαιοφόρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού Ναυτικού, τα δύο πλοία προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες τις τελευταίες ώρες, επιχειρώντας να περάσουν από τη νότια θαλάσσια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, την οποία η Τεχεράνη έχει χαρακτηρίσει απαγορευμένη.

Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού τους, προκειμένου να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για παραπλάνηση και υποστήριξη από τον αμερικανικό στρατό, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η βύθιση του υπερδεξαμενόπλοιου

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά ένα από τα δύο πλοία, το οποίο, σύμφωνα με το IRGC, μετέφερε πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Μετά την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε στα νότια ύδατα του Περσικού Κόλπου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν προειδοποίηση στους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καλώντας τους να λάβουν μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφύγουν πιθανή σύγκρουση με το βυθισμένο ναυάγιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητα των πλοίων, τις σημαίες τους ή την κατάσταση των πληρωμάτων.

Νέα προειδοποίηση του Ιράν για τη ναυσιπλοΐα

Παράλληλα, το ιρανικό Ναυτικό προειδοποίησε πλοιοκτήτες, ναυτιλιακές εταιρείες και πληρώματα να μην επιχειρούν διέλευση από τη ζώνη που έχει χαρακτηρίσει απαγορευμένη και επικίνδυνη.

Μάλιστα, κάλεσε τα εμπορικά πλοία να μην βασίζονται στις διαβεβαιώσεις του αμερικανικού στρατού για την ασφαλή διέλευσή τους. Το IRGC ξεκαθάρισε ότι όσα πλοία παραβιάζουν τους περιορισμούς και εισέρχονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανάλογες συνέπειες.

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για την πρόσκρουση στις νάρκες και τη βύθιση του υπερδεξαμενόπλοιου προέρχονται από την ανακοίνωση των ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.