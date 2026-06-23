Τραμπ: Το Ιράν έχει αποδεχτεί επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Το Ιράν έχει αποδεχτεί, να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, επέμεινε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά τις δηλώσεις της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε μέσω ανάρτησής του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι «Το Ιράν, έχει συμφωνήσει πλήρως για επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, στο υψηλότερο επίπεδο στο μέλλον (για πάντα)». «Αυτό διασφαλίζει την πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπάρχουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Είχε ωστόσο προηγηθεί ανακοίνωση που του ιρανικού ΥπΕξ, που ανέφερε, πως η Ισλαμική Δημοκρατία, δεν θα επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ/ΔΟΑΕ), να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν βομβαρδιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανέφερε επίσης, ότι αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στο Στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση, κριθεί ανάγκη αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ, ανέστειλαν από χθες, κάποιες κυρώσεις κατά του Ιράν, και για εξήντα ημέρες, μετά τις συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στα δεσμευμένα κεφάλαια, ο Τραμπ, είπε, ότι αυτά θα τεθούν, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την αγορά τροφίμων και ιατρικού υλικού, καθώς επίσης, σιταριού, σόγιας, και αραβόσιτου.