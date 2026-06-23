Πούτιν: Προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ρωσίας, οι επιθέσεις UAV

«Η Ουκρανία κάνει επιθέσεις σε υποδομές που δεν είναι στρατιωτικές, προσπαθώντας να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία, εν μέσω μιας τόσο μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση, εργάζεται για λογαριασμό τους, και αυτά τα drones, καταφθάνουν σε τεράστιο αριθμό, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας, σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δηλώσεις του.

Από τις αρχές του 2026, έχουν διπλασιαστεί οι ουκρανικές επιθέσεις κατά διυλιστηρίων, που με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα, αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε κάποιες περιοχές, αλλά και να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

“Δεν διαφαίνεται έδαφος, για απευθείας συνομιλίες με τον Βολ. Ζελένσκι, με δεδομένο τις επιθέσεις του Κιέβου σε πολιτικούς στόχους”, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, σε απόφοιτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας.