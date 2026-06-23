Ουκρανία: Ο στρατός κατέστρεψε κύρια σιδηροδρομική γέφυρα στη Β. Κριμαία

Σιδηροδρομική γέφυρα, πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε, ο στρατός της Ουκρανίας.

Ωστόσο, την χαρακτηρίζει ως μια στρατηγική, στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση, η οποία χρησιμοποιείται από το ρωσικό στράτευμα.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram, έκαναν λόγο για συνεργασία με μέλη της αντίστασης, όπου προέβησαν σε δυο επιθέσεις κατά της γέφυρας στο χωριό Ροζντόλτε, στην κατεχόμενη Κριμαία.