Τραγωδία στις Βρυξέλλες- Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία υπό ανακαίνιση, στο κέντρο των Βρυξελλών, καθώς τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου εκείνη την ώρα εργάζονταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους που βρίσκονταν στο ασανσέρ.

Οι διασώστες δεν είχαν καταφέρει μέχρι το μεσημέρι να προσεγγίσουν τον θάλαμο του ανελκυστήρα, ωστόσο εντόπισαν μέσα σορούς. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», δήλωσε ο επιθεωρητής Εργασίας των Βρυξελλών, σημειώνοντας ότι έξι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Δεν αποκλείεται οι σοροί να ανήκουν σε ορισμένους από αυτούς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε από τον δεύτερο όροφο στον πρώτο και στο υπόγειο μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τόσο την εκκένωση του κτιρίου όσο και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς το μεσημέρι, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι διασώστες δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Στο έργο τους συνδράμουν και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας και το αρμόδιο τμήμα της εισαγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο και υπό ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κουιντίν, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι περιμένουν με αγωνία νέα για τους ανθρώπους τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους», ανέφερε.