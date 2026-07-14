Γερμανία: 68χρονος κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς
Κατηγορίες σε βάρος ενός 68χρονου, απήγγειλε σήμερα η Εισαγγελία Βερολίνου, για κατηγορίες που αφορούν τουλάχιστον 22 βιασμούς, 14 γυναικών, τις οποίες είχε ναρκώσει, καθώς και για βαριές σωματικές βλάβες και βιντεοσκόπηση των πράξεων του.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έβρισκε τα υποψήφια θύματά του μέσω πλατφορμών γνωριμιών, και με τη βοήθεια μίγματος υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ, τα αναισθητοποιούσε.
Η Αστυνομία, εντόπισε τον 68χρονο, μέσω βίντεο με οικείο του πρόσωπο, το οποίο, ήδη παρακολουθείτο για παρεμφερή δράση.
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