Ποιος… «έφαγε» 20 τόνους Έμενταλ;

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο μυστήριο βρίσκονται οι γερμανικές αρχές, καθώς 20 τόνοι τυρί Έμενταλ εξαφανίστηκαν κατά τη μεταφορά τους από τη Βαυαρία προς τη Γαλλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε υπεργολάβο τη μεταφορά του φορτίου. Ένα φορτηγό έφτασε κανονικά στο τυροκομείο της πόλης Μπαϊρόιτ, στη Βαυαρία, για να παραλάβει το τυρί, ωστόσο το φορτίο δεν έφτασε ποτέ στον τελικό προορισμό του στη Γαλλία.

Η αξία των 20 τόνων τυριού υπολογίζεται σε περίπου 80.000 ευρώ, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το φορτίο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τύχη του φορτηγού ή του οδηγού.