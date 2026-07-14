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Νέα ένταση στην Υεμένη: Πολλαπλές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Σανάα

ΔΙΕΘΝΗ
14/07/2026 15:27
Νέα ένταση στην Υεμένη: Πολλαπλές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Σανάα
AP_Photo_Hassan_Ammar

Εκρήξεις καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Σανάα στην Υεμένη. Οι Χούθι κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία για αεροπορικά πλήγματα, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τους Χούθι, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για τα πλήγματα, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές στο αεροδρόμιο της Σανάα.

Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι η επίθεση δε θα μείνει αναπάντητη.

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