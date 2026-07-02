Πολύωροι βομβαρδισμοί στο Κίεβο – 17 νεκροί
Μαζική επίθεση με πυραύλους και drone εξαπέλυσε στο Κίεβο η Ρωσία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και 90 να τραυματιστούν ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για αγνοούμενους
Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο η Ρωσία εκτόξευσε μέσα στη νύχτα πάνω από 70 πυραύλους και 500 drones….Μετά την πολύνεκρη επίθεση ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την άδεια για παραγωγή πυραύλων Patriot.
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