Τουρκία- Συρία: Συνοριακό φυλάκιο μεταξύ των δύο χωρών ανοίγει ξανά έπειτα από 12 χρόνια

Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας που έχει κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο, μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κεντρική συριακή διοίκηση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Το συγκεκριμένο σημείο διέλευσης που συνδέει την πόλη Ακτσάκαλε της νοτιοανατολικής Τουρκίας με την πόλη Ταλ Αμπιάντ της βόρειας Συρίας, θα ανοίξει εκ νέου για “την κυκλοφορία εμπορευμάτων και πολιτών λόγω της εξομάλυνσης της κατάστασης στην περιοχή”, ανακοίνωσε το κυβερνείο της επαρχίας Σανλιούρφα.

Οι τουρκικές αρχές, που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Δαμασκού, τονίζουν ότι το άνοιγμα ξανά του συνοριακού φυλακίου καθίσταται δυνατό με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού βάσει της οποίας οι Κούρδοι μαχητές που διαχειρίζονταν την περιοχή παραχώρησαν τον έλεγχο του συνοριακού φυλακίου.

“Η Συρία εξομαλύνεται”, έγραψε εκφράζοντας ικανοποίηση στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης της Τουρκίας στη Δαμασκό Νουχ Γιλμάζ, σχολιάζοντας αυτή την ανακοίνωση.

Το συγκεκριμένο συνοριακό φυλάκιο είχε ανοίξει ξανά με “ελεγχόμενο” τρόπο μετά μια τουρκική επιχείρηση στη βόρεια Συρία το 2019, αναφέρουν οι τουρκικές αρχές που απαριθμούν έξι ανοιχτά χερσαία σημεία διέλευσης με τη Συρία κατά μήκος των συνόρων τους που εκτείνονται σε περισσότερα από 900 χιλιόμετρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ