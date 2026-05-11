Λίβανος: Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός κάνουν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, που συνεχίζει τα πλήγματα

Οι ηγέτες του Λιβάνου απηύθυναν σήμερα έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας, που συνεχίζεται παρά την εκεχειρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο νέος απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων, που επικαιροποίησε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανέρχεται σε 2.869 θανάτους από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, μεταξύ των οποίων δεκάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ δέχθηκαν ξεχωριστά τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Μισέλ Ίσα ενόψει των νέων συνομιλιών που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Αούν “επέμεινε (…) στην ανάγκη να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τα πυρά, να βάλει τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην κατεδάφιση κατοικιών”, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε από την πλευρά του από τον διπλωμάτη να “ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος στις επίμονες επιθέσεις και παραβιάσεις προκειμένου να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός”, σύμφωνα με το γραφείο του.

Το Ισραήλ ενέτεινε στα τέλη της εβδομάδας τα πλήγματά του και σήμερα κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν εννέα κοινότητες του Λιβάνου, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται στον νότο και οι δύο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε ότι πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε πολλά χωριά των περιοχών αυτών.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν βομβαρδισμούς σε πολλές κοινότητες στον νότο και είδαν στήλες καπνού να υψώνονται από τοποθεσίες που τέθηκαν στο στόχαστρο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά, κυρως στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ ελέγχει μια λωρίδα βάθους περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου.

Ένας στρατιώτης “έπεσε στη μάχη” χθες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, με τον απολογισμό των απωλειών του να ανέρχεται σε 18 στρατιώτες και έναν πολίτη που εργαζόταν για τον ισραηλινό στρατό οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο σε έναν νέο πόλεμο με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, εξαπολύοντας επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας μαζικά πλήγματα και διενεργώντας χερσαία εισβολή στον νότο.

“Είμαστε πλέον αντιμέτωποι με την κατοχή 68 λιβανικών κοινοτήτων εξαιτίας αυτού του πολέμου που μας επιβλήθηκε”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Al Arabiya το βράδυ της Κυριακής.

