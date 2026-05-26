Τουρκία: «Ο λαός ζητά αλλαγή» δηλώνει η σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Παρέμβαση για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Τουρκία, έκανε η Ντιλέκ Ιμάμογλου, σύζυγος του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψήφιου για την προεδρία της Τουρκίας Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση, θεσμικά προβλήματα και περιορισμό ελευθεριών.

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου απηύθυνε πολιτικό μήνυμα προς το σύνολο των πολιτικών παραγόντων της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί αλλαγή και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

«Ο λαός της χώρας μας δοκιμάζεται με έναν αγώνα επιβίωσης. Η οικονομία γίνεται όλο και πιο βαριά μέρα με τη μέρα· οι νέοι αναζητούν το μέλλον τους σε άλλες χώρες, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν το τέλος του μήνα, οι οικογένειες δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ελπίδα τους», συνέχισε.

«Απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς· ο λαός είναι κουρασμένος. Ο λαός ζητά αλλαγή. Ο λαός είναι στους δρόμους. Είμαστε ένας λαός που γνωρίζει τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Ο λαός πλέον θέλει να δει τα αποτελέσματα της εξουσίας που σας έδωσε. Η άσκηση αυτής της ευθύνης σημαίνει να προστατεύεις τη λαϊκή βούληση, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε: «Το δικαίωμα να ζούμε σε μια πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και πιο ειρηνική χώρα είναι δικαίωμα όλων μας. Ο ρόλος της πολιτικής δεν είναι να διχάζει, αλλά να ακούει και να μεταφέρει τη φωνή του λαού. Σήμερα η μεγαλύτερη ανάγκη των ανθρώπων είναι μια δημοκρατία που εμπνέει εμπιστοσύνη, μια διοίκηση με αξιοκρατία και ένα μέλλον στο οποίο μπορούν να ελπίζουν».

«Η δημοκρατία βρίσκεται στα τάρταρα. Η εμπιστοσύνη στην αμεροληψία της δικαιοσύνης έχει πληγεί και το αίσθημα δικαιοσύνης έχει τραυματιστεί βαθιά. Οι άνθρωποι με διαφορετική άποψη βρίσκονται υπό πίεση. Η ελευθερία βρίσκεται υπό τη σκιά του φόβου», είπε.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ