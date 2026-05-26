Τουρκία: Ο καθαιρεθείς ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης καταγγέλλει μεθοδεύσεις της εξουσίας

Η τουρκική αστυνομία, προσπάθησε να ματαιώσει συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στην Σμύρνη, τρίτη σε μέγεθος πόλη της Τουρκίας, όπου ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση, κατήγγειλε μεθοδεύσεις της εξουσίας.

«Στόχος είναι να σταματήσει η πορεία ενός κόμματος προς την εξουσία», δήλωσε ο Οζγκιούρ Οζέλ, μπροστά στους υποστηρικτές του κόμματος.

«Δεν είναι μία εσωτερική υπόθεση του CHP, ούτε ένα ζήτημα ανάμεσα σε μένα και το CHP. Είναι ένα ζήτημα ανάμεσα στον λαό και τον Ταγίπ Ερντογάν», είπε.

Δικαστήριο της Άγκυρας, καθαίρεσε τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ερντογάν, του CHP, που ιδρύθηκε από τον πατέρα της τουρκικής δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ. Το δικαστήριο επικαλέσθηκε «ατασθαλίες» κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος τον Νοέμβριο 2023.

Η τουρκική Δικαιοσύνη όρισε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στην ηγεσία. Έκτοτε, χάος επικρατεί στις τάξεις του CHP.

Η πλατεία στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση περικυκλώθηκε από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που εμπόδισαν την πρόσβαση των διαδηλωτών στον χώρο και χρησιμοποίησαν κανόνια νερού για να διαλύσουν τους ήδη συγκεντρωμένους. Οι εικόνες μεταδόθηκαν από τα ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ωστόσο, ο Οζγκιούρ Οζέλ, που καταγγέλλει την απόφαση του δικαστηρίου ως «τελείως άκυρη και ανυπόστατη», πραγματοποίησε την συγκέντρωση.

Ο Οζέλ ζήτησε την διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος «από την Κυριακή», αμέσως μετά τους εορτασμούς του Αϊντ-ελ-Κεμπίρ, και στην συνέχεια εκλογές «για την προεδρία του κόμματος μία ή δύο εβδομάδες μετά τις διακοπές».

«Κανείς δεν μπορεί να ηγηθεί αυτού του κόμματος αν δεν λάβει την εντολή του λαού», είπε. «Βάλτε μια κάλπη μπροστά στα δύο εκατομμύρια των ψηφοφόρων του CHP: θα φιλήσω τα χέρια εκείνου ή εκείνης που θα με νικήσει».

Την Κυριακή, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν βίαιη επέμβαση στην έδρα του CHP στην Αγκυρα για να εμποδίσουν την πρόσβαση του Οζέλ και του επιτελείου του.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, φρόντισε να διευκρινίσει στην συνέχεια, ότι αυτή η αστυνομική επιχείρηση με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, έγινε κατόπιν αιτήματος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο 77χρονος απομακρύνθηκε από την προεδρία το 2023, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν.

Τον επόμενο χρόνο, το κόμμα απέσπασε ευρεία νίκη στις τοπικές εκλογές όπου κέρδισε ή διατήρησε τους μεγαλύτερους δήμους της Τουρκίας, ανάμεσά τους την Κωνσταντινούπολη.

Ο χαρισματικός και δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου συνελήφθη τον Μάρτιο 2025, κατηγορούμενος για «διαφθορά», μόλις το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον είχε ορίσει υποψήφιο για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2028.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βαρύνεται με 142 «κατηγορητήρια» και απειλείται με ποινή φυλάκισης 2.430 ετών.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε ότι ζήτησε από τα εκλεγμένα στελέχη του CHP να παραμείνουν στην θέση τους και να μην αποχωρήσουν από το κόμμα.

«Ενα κύμα παραιτήσεων είχε αρχίσει να ετοιμάζεται, αλλά επιμείναμε (…) Πρέπει να παραμείνουμε στις τάξεις του CHP και να συνεχίσουμε την μάχη», εξήγησε.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ