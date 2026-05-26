Γαλλία: Στους “38-39 βαθμούς” θα μπορούσε να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

