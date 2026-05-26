Τουλάχιστον 11 νεκροί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες βράδυ σε πόλη στον ανατολικό Λίβανο

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο χθες χθες βράδυ την πόλη Ματσγκάρα στον ανατολικό Λίβανο σκότωσε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και μιας γυναίκας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι αυτός είναι προκαταρκτικός απολογισμός θυμάτων, προσθέτοντας ότι «οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται». Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν χθες τα πλήγματά τους στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει πως ο στρατός του θα «εντείνει» την επίθεση στη γειτονική χώρα για να «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ, παρά την διαρκώς παραβιαζόμενη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Η σιιτική λιβανική ένοπλη οργάνωση ανακοίνωσε από την πλευρά της χθες βράδυ ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό.

