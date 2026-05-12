Τουρκία και Κατάρ δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο
Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ, καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.
«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το στενό ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Ντόχα.
Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το στενό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.
Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΠΗΓΗ – ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις