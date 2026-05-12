Τουρκία και Κατάρ δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο

⁠Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ, καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το στενό ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Ντόχα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το στενό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

