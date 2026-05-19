Το παλαιότερο αγγλικό ποίημα ανακαλύφθηκε από Ιρλανδούς ερευνητές σε χειρόγραφο ρωμαϊκής βιβλιοθήκης

Oμάδα Ιρλανδών ερευνητών ανακάλυψε αυτό που πιστεύουν ότι είναι το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.

H αξιοσημείωτη ανακάλυψη έγινε ενώ έψαχναν προσεκτικά ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο σε ρωμαϊκή βιβλιοθήκη. Ξεφυλλίζοντας τις ψηφιοποιημένες σελίδες του, οι ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου – Trinity College βρήκαν τον πολυπόθητο θησαυρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Μείναμε εξαιρετικά έκπληκτοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν το είδαμε για πρώτη φορά» δήλωσε στο AP η Ελιζαμπέτα Μανιάντι επισκέπτρια ερευνήτρια στη Σχολή Αγγλικής Φιλολογίας του Trinity College του Δουβλίνου. Πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση του ποιήματος εντός του κύριου σώματος του λατινικού κειμένου ήταν «εξαιρετική».

