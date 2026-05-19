Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της πρώτης εγκυκλίου του πάπα Λέοντα ΙΔ’, η οποία θα παρουσιαστεί στις 25 Μαΐου

Όπως υπογραμμίζει σήμερα ο ιταλικός Τύπος, στο επίκεντρο της πρώτης εγκυκλίου του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στο Βατικανό στις 25 Μαΐου, θα είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εγκύκλιος φέρει τον τίτλο Magnifica Humanitas (Θαυμαστή Ανθρωπότητα) και στην παρουσίασή της θα είναι παρών, για πρώτη φορά στα χρονικά του Βατικανού, ο ίδιος ο ποντίφικας.

Όπως αναφέρει η Αγία Έδρα, «υπάρχει η βούληση να τεθεί στο επίκεντρο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε μια ιστορική καμπή, κατά την οποία η επιρροή και ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται ολοένα και περισσότερο».

Η εφημερίδα της Συνέλευσης των Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire» γράφει σήμερα ότι η νέα αυτή εγκύκλιος «πρόκειται να αποτελέσει συμβολή, με ευρεία προσέγγιση, ικανή να προσφέρει κριτήρια ηθικής κατανόησης και προσανατολισμού, σε μια κοινωνία η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τόσο ενθαρρυντικές, όσο και αμφίσημες καινοτομίες».

Θεωρείται βέβαιο ότι Magnifica Humanitas, με το περιεχόμενό της, θα παρουσιάσει με σαφήνεια τις θέσεις του πάπα Πρέβοστ, σε ότι αφορά την ανάγκη σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την σχέση τους με τις όλο και ισχυρότερες νέες τεχνολογίες – χωρίς να αγνοείται, βέβαια, και η θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με την καθοριστικής σημασίας αυτή παρέμβαση ο πάπας πρόκειται να προκαλέσει γόνιμη συζήτηση και στοχασμούς, όχι μόνον στο εσωτερικό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και σε ένα ευρύτερο, διεθνές κοινωνικό πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ