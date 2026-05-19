Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα σε βόρειες περιφέρειες της χώρας

Πλήγματα με ρωσικό πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις περιφέρειες Τσερνίχιβ και Σούμι της βόρειας Ουκρανίας στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό αρκετών άλλων, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο στο κέντρο της πόλης Πρίλουκι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άλλους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια επιχείρηση χτυπήθηκε στην επίθεση ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινό εμπορικό κέντρο και ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Ο Τσάους ανάρτησε φωτογραφίες στο Telegram με μια κατεστραμμένη μεταλλική κατασκευή και ένα κτίριο με σπασμένα παράθυρα.

Μη στρατιωτικές υποδομές στοχοθετήθηκαν σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση με drone σήμερα στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για τους στόχους.

Δύο άνδρες ηλικίας 52 και 58 ετών σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Οι δύο περιφέρειες βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και υφίστανται επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

