Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ επισκέπτεται την Πολωνία και την Αυστρία στην πρώτη του περιοδεία στο εξωτερικό

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ ξεκινά σήμερα διήμερη επίσκεψη στην Πολωνία, την πρώτη του περιοδεία στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ένα ταξίδι πλούσιο σε συμβολισμούς καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με τους γείτονές της και την ΕΕ μετά το πλήγμα που υπέστησαν έπειτα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λόγω των στενών δεσμών του προκατόχου του με τη Μόσχα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, με τον οποίο θα συναντηθεί ο Μαγιάρ αύριο Τετάρτη, ηγήθηκε ενός φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού που ανέλαβε την εξουσία στην Πολωνία το 2023, αποκαθιστώντας τις σχέσεις της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες και πετυχαίνοντας την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ πόρων που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Αυτό προσπαθεί να πετύχει και ο Μαγιάρ μετά τη μεγάλη του νίκη επί του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπάν τον Απρίλιο.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βαρσοβίας και της Βουδαπέστης είχαν επιδεινωθεί για ένα διάστημα καθώς ο Τουσκ και ο Ορμπάν είχαν έρθει σε αντιπαράθεση λόγω των στενών δεσμών του τελευταίου με τη Μόσχα και τη στάση του έναντι της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη θεωρείται πρωτίστως μια συμβολική επανεκκίνηση μετά από μια περίοδο ουσιαστικά παγωμένων επαφών, με στόχο την επανέναρξη του διαλόγου για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την Ουκρανία, δήλωσε ένας Πολωνός κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Είναι απολύτως σαφές ότι θέλουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Πολωνία σε ένα πολύ καλό επίπεδο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Αυτές είναι, θα έλεγα, χειρονομίες που δείχνουν μια επιστροφή στις καλύτερες παραδόσεις ισχυρών διμερών δεσμών».

Παράλληλα ο Μαγιάρ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μπλοκ χωρών της κεντρικής Ευρώπης που θα έχει σημαντική παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμούν οι αναλυτές.

Καθώς η Πολωνία τα τελευταία χρόνια έχει αναπροσανατολιστεί προς τη «συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής», σημειώνει ο Πιοτρ Μπούρας του think tank ECFR, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ελπίζει να την κάνει να στραφεί ξανά προς το κέντρο της ηπείρου.

Στις αρχές του μήνα, ο Μαγιάρ πρότεινε τη συγχώνευση της Ομάδας Βίσεγκραντ — μιας άτυπης συμμαχίας της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας — με την ομάδα Άουστερλιτς, η οποία περιλαμβάνει την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Αυστρία.

«Νομίζω ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών», εκτίμησε, υπολογίζοντας ότι αυτή η συμμαχία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική κατανομής του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ. «Οι λαοί της κεντρικής Ευρώπης είναι πιο δυνατοί ενωμένοι παρά χώρια», υπογράμμισε ο Μαγιάρ την περασμένη εβδομάδα.

Από τον νότο στον βορρά και μετά στην Αυστρία

Ο Μαγιάρ θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από τη νότια Πολωνία, στην Κρακοβία, θα περάσει από τη Βαρσοβία και μετά θα πάει στο Γκντανσκ, το λιμάνι της Βαλτικής.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επεσήμανε χθες ότι θα ταξιδέψει με τρένο ως τη Βαρσοβία σήμερα το βράδυ με «μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ – από τις “κακές Βρυξέλλες”», όπως είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος ειρωνικά στην αντιευρωπαϊκή ρητορική του Ορμπάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφασή του να δοκιμάσει το πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο γίνεται στο πλαίσιο της επιθυμίας του να κατασκευαστεί μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ Βαρσοβίας και Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ, που θα συνοδεύεται από έξι υπουργούς του, θα συναντηθεί τόσο με τον Πολωνό πρωθυπουργό Τουσκ όσο και με τον πρόεδρο της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός σκοπεύει να εμπνευστεί από τον Πολωνό ομόλογό του και τον τρόπο με τον οποίο «αποκατέστησε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέτυχε τη σταδιακή αποδέσμευση των παγωμένων ευρωπαϊκών κεφαλαίων», εκτίμησε ο πολιτικός επιστήμονας Πίτερ Ντομπροβιέσκι του Ινστιτούτου MCC, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο ATV.

Επιτροπή της Κομισιόν αναμένεται στη Βουδαπέστη αυτή την εβδομάδα και ο Μαγιάρ ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την ευκαιρία επίσκεψής του στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, για την αποδέσμευση των παγωμένων ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονταν για την Ουγγαρία.

Παράλληλα ο Μαγιάρ έχει δεσμευθεί να τερματίσει την εξάρτηση της χώρας του από τη ρωσική ενέργεια ως το 2035 και κατά συνέπεια το θέμα θα βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών του στην Πολωνία.

Η Βαρσοβία σκοπεύει να προσφέρει στη Βουδαπέστη πρόσβαση σε αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω του νέου τερματικού σταθμού του Γκντανσκ ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το 2028, δήλωσε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Στη συνέχεια αύριο το βράδυ ο Μαγιάρ αναμένεται στην Αυστρία, όπου θα συζητήσει κυρίως θέματα οικονομικής συνεργασίας και μεταναστευτικής πολιτικής. «Θα ήθελα να ενισχύσω τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Αυστρία για ιστορικούς αλλά και πολιτισμικούς και οικονομικούς λόγους», σχολίασε.

Η Αυστρία είναι η χώρα με τις δεύτερες μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ουγγαρία μετά τη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ