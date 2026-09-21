Γερμανία: Νέος θρίαμβος για το AfD

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η νέα συντριπτική νίκη του AFD στο Μεκλεμβούργο, αλλά και η ιστορική ήττα του κυβερνώντος κόμματος CDU, το οποίο δεν μπαίνει καν στο τοπικό κοινοβούλιο.

Στο Βερολίνο εξελέγη Δήμαρχος η Ελίφ Εράλπ, προερχομένη από το Αριστερό κόμμα Die Linke, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, και με παρόμοιες θέσεις με τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνι.