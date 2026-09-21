Γερμανία: Νέος θρίαμβος για το AfD
Πανωλεθρία για τον Φρ. Μερτς
Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η νέα συντριπτική νίκη του AFD στο Μεκλεμβούργο, αλλά και η ιστορική ήττα του κυβερνώντος κόμματος CDU, το οποίο δεν μπαίνει καν στο τοπικό κοινοβούλιο.
Στο Βερολίνο εξελέγη Δήμαρχος η Ελίφ Εράλπ, προερχομένη από το Αριστερό κόμμα Die Linke, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, και με παρόμοιες θέσεις με τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνι.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις