Το Κίεβο έλαβε 522 σορούς από τη Μόσχα
522 σορούς, κυρίως στρατιωτών, παρέδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο.
Όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά, οι σοροί ανήκουν σε ουκρανούς υπηκόους, ιδίως στρατιώτες, σύμφωνα με το ουκρανικό κέντρο, αρμόδιο για αιχμαλώτους πολέμου, σε ανάρτησή του στο Telegram.
Θα ακολουθήσει η ταυτοποίηση των νεκρών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία, παρέδωσε στη Ρωσία, 33 σορούς, , σύμφωνα με τον Ρώσο βουλευτή Σαμσαΐλ Σαραλίεφ.
Το Κίεβο ωστόσο, δεν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε σορούς στη Ρωσία.
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