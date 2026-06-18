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Το Κίεβο έλαβε 522 σορούς από τη Μόσχα

ΔΙΕΘΝΗ
18/06/2026 17:23
Το Κίεβο έλαβε 522 σορούς από τη Μόσχα
PHOTO/ AP- Efrem-Lukatsky

522 σορούς, κυρίως στρατιωτών, παρέδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο.

Όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά, οι σοροί ανήκουν σε ουκρανούς υπηκόους, ιδίως στρατιώτες, σύμφωνα με το ουκρανικό κέντρο, αρμόδιο  για αιχμαλώτους πολέμου, σε ανάρτησή του στο  Telegram.

Θα ακολουθήσει η ταυτοποίηση των νεκρών, όπως αναφέρεται  στην ανακοίνωση.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία, παρέδωσε στη Ρωσία, 33 σορούς, , σύμφωνα με τον Ρώσο βουλευτή Σαμσαΐλ Σαραλίεφ.

Το Κίεβο ωστόσο, δεν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε σορούς στη Ρωσία.

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