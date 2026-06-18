Ισπανία: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά των παιδιών του Χοσέ Λουίς Θαπατέρο

Το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας απήγγειλε κατηγορίες κατά των δύο παιδιών του Χοσέ Λουίς Θαπατέρο στο πλαίσιο της έρευνας κατά του πρώην πρωθυπουργού για αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Ο δικαστής Χοσέ Λουίς Καλάμα, επικεφαλής της έρευνας, «έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς η οποία ζήτησε εγγράφως την Τρίτη να λάβει τις καταθέσεις των θυγατέρων και της γραμματέως του πρώην πρωθυπουργού ως κατηγορουμένων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Δικαστηρίου.

Ο Θαπατέρο κατηγορείται στο πλαίσιο της έρευνας ότι υπήρξε «ο επικεφαλής ενός σταθερού και οργανωτικά δομημένου μηχανισμού αθέμιτης άσκησης επιρροής που είχε στόχο να αποσπώνται μίζες μέσω πολλαπλών εμπορικών εταιρειών που φαίνεται ότι εργαλειοποιούνταν για την διοχέτευση των πληρωμών».

Οι δύο κόρες του «είναι διοικητές» της μίας από τις εταιρείες που ονομάζεται Whathefav, η δραστηριότητα της οποίας φαίνεται, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ότι συνδέεται με το δίκτυο που αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.