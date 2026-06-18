Τεχεράνη: Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα διαπραγματεύσεων με Ουάσιγκτον

Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥπΕξ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι «οι ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων», ενώ στην αποστροφή των δηλώσεών του, έκανε σαφές, ότι «οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων, με κανέναν τρόπο».

Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι Ιράν και ΗΠΑ, καθορίζει περίοδο εξήντα ημερών που αφορούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά, και την άρση των κυρώσεων, κατά του Ιράν.

Ωστόσο, δεν αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας, το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων, που αποτελεί πονοκέφαλο για Αμερικανούς και Ισραηλινούς.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, μέσα στο Air Force 1, κατά την επιστροφή του από το Παρίσι, μετά τη Σύνοδο κορυφής της G7, δήλωσε, ότι δεν θα ήταν «δίκαιο» για το Ιράν, να μην διαθέτει πυραύλους.

«Αυτό που λέω είναι ότι αν άλλες χώρες τους έχουν, δεν θα ήταν πολύ δίκαιο για αυτούς να μην έχουν», είπε, προσθέτοντας ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συζητάμε για τα πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.