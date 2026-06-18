Μ. Πεζεσκιάν: Ιστορική η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, χαιρέτησε σήμερα την «ιστορική» συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια ημέρα μετά την υπογραφή κατανόησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιρανός πρόεδρος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε, ότι «πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό».