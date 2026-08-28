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Το Ιράν πιέζει τις άλλες χώρες

Nα μην εφαρμόσουν τις αμερικανικές κυρώσεις
ΔΙΕΘΝΗ
28/08/2026 14:44
Το Ιράν πιέζει τις άλλες χώρες
AP Photo /Ronald Zak

Όλες οι χώρες, είναι υποχρεωμένες να αποφύγουν την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, ανέφερε σε δήλωσή του, το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η συμμετοχή σε αυτές, ισοδυναμεί με συνέργεια στην επιβολή της παράνομης βούλησης ενός κράτους σε ανεξάρτητα κράτη.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, το ΥΠΕΞ του Ιράν, χαρακτήρισε τα αμερικανικά οικονομικά μέτρα, παράνομη και αξιοκατάκριτη “κρατική τρομοκρατία” και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τα μέσα επιβίωσης εκατομμυρίων πολιτών.

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