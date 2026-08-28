Ο Τραμπ άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο με διάταγμα

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει την εμπορική και διπλωματική αντιπαράθεση με τον Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την «άμεση» μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής».

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στο Οβάλ Γραφείο, είχε ήδη τοποθετηθεί ένας χάρτης που εμφάνιζε τη συνοριακή υδάτινη μάζα με τη νέα της ονομασία γραμμένη με μεγάλα κόκκινα γράμματα.

Στο διάταγμα που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζεται ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον κύριο προστάτη των Μεγάλων Λιμνών, ενώ προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η χώρα δικαιούται το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης επειδή τα βαθύτερα σημεία της βρίσκονται εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Η ονομασία «Οντάριο», η οποία προέρχεται από τη λέξη των αυτόχθονων Ιροκουά «kanadario» και σημαίνει «αστραφτερό νερό», αποτελεί παράλληλα και όνομα καναδικής επαρχίας.

Σχολιάζοντας την απόφασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών και στους ωκεανούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός.

Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού, ή και των δύο». Σημειώνεται ότι στην αρχή της τρέχουσας θητείας του, ο Τραμπ είχε προχωρήσει και στη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι εξανεμίζει τις ελπίδες της Οτάβας για επανέναρξη των διμερών εμπορικών συνομιλιών, εν μέσω ενός εν εξελίξει «πολέμου» δασμών. Ο Αμερικανός ηγέτης εξαπέλυσε εκ νέου βολές κατά του Καναδά, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Σεντόνες, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του χαρακτήρισε τους Καναδούς «κακούς ανθρώπους». Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να αποτελέσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Λευκού Οίκου έχει εσωτερική ισχύ και δεν συνεπάγεται τη διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.