Νεπάλ: 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα – Στους 469 οι νεκροί

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του στρατού, δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό περίπου 100 εργατών, οι οποίοι παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλι.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες, μετά την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοουμένους.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπάσνετ, οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στη σήραγγα του φράγματος.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, τα σωστικά συνεργεία έχουν ήδη καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια 350 εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, ωστόσο η αγωνία κορυφώνεται για τους υπόλοιπους εργάτες που βρίσκονται ακόμη στα έγκατα της γης.

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.