Κατολίσθηση σε Νεπάλ: Τους 538 έφτασαν οι νεκροί

Στους 538, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών , από τη φονική κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν από δυο ημέρες στο Νεπάλ.

Από την καταστροφή, επηρεάστηκε η περιοχή του Θιβέτ και της Κίνας, όπου προς ώρας, έχουν καταγραφεί, πέντε θάνατοι.

Ωστόσο, από την πλευρά της Κίνας, αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί, τουρίστες και προσκυνητές.

Το υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, ανέφερε, πως, διασώθηκαν 117 τουρίστες από Ινδία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιταλία και ΗΠΑ.

Υπάρχει η εκτίμηση του Ερυθρού Σταυρού, ότι περίπου 93.000 άνθρωποι, έχουν πληγεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ωστόσο, αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, εξέφρασαν ανησυχίες για νέες πλημμύρες.