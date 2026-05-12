Το Ιράν απειλεί με εμπλουτισμό ουρανίου 90% αν δεχτεί νέα επίθεση

Εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται με το δάκτυλο στην σκανδάλη, αλλά παραμένει επικεντρωμένη στην προοπτική μίας βιώσιμης ειρήνης και σε μία διπλωματική προσπάθεια που θα έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα των πλευρών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατμέ Μοχατζερανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SNN.

Ταυτόχρονα όμως, υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι, εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση, έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει μέχρι το επίπεδο του 90% το ήδη υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του.

«Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να είναι εμπλουτισμός στο 90%. Αυτό θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο», προειδοποίησε ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου μέσω του Χ.

Ο εμπλουτισμός του ουρανίου σε επίπεδο 90% επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης.

Το περασμένο Ιούνιο ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις του πολέμου των 12 ημερών, γεγονός που υποτίθεται ότι περιόρισε δραστικά τις ικανότητες του Ιράν στον εμπλουτισμό του ουρανίου.

Η τύχη των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε επίπεδο 60%, το οποίο απέχει ένα τεχνικό στάδιο από τον εμπλουτισμό σε επίπεδο 90%, παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν θα επηρεασθεί σοβαρά παρά μόνο αν το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου απομακρυνθεί και καταστραφεί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ