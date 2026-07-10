Το ίδρυμα του Bad Bunny προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο
Ευκαιρίες στο Πουέρτο Ρίκο για νέους που αγαπούν τον κόσμο της δημιουργίας δημιουργεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Bad Bunny.
Το Ίδρυμα Good Bunny ανακοίνωσε την τέταρτη έκδοση του Un Verano Contigo για το 2026, το οποίο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για τους νέους του νησιού.
Φέτος, 270 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα τριών εβδομάδων που επικεντρώνεται στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τον αθλητισμό.
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