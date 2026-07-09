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«Γέφυρες» Τραμπ – Ευρωπάιων

ΔΙΕΘΝΗ
09/07/2026 21:25

Για αγάπη και σεβασμό μεταξύ των συμμάχων στη Συνοδό κορυφής του ΝΑΤΟ, μίλησε ο Τραμπ, αναχωρώντας από την Τουρκία. Λίγες ώρες πριν, είχε επιτεθεί βεβαίως σκληρά στην Ισπανία, και άλλες χώρες. Ο Αμερικάνος πρόεδρος, υποσχέθηκε στον Ζελένσκι, οτι θα του παραχωρήσει άδεια κατασκευής πυραύλων Πάτριοτ, προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσίας.

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