Νεκρή 17χρονη Γαλλίδα στους πανηγυρισμούς για τη νίκη των «πετεινών»

Μια 17χρονη, έχασε τα ξημερώματα τη ζωή της στη βόρεια Γαλλία, όταν, κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών, για τη νίκη της ομάδας της χώρας της, κατά του Μαρόκου με 2-0, στο πλαίσιο του Μουντιάλ, έπεσε από φορτηγό.

Πηγή αναφέρει, ότι, το κορίτσι, βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, όταν «έπεσε και συνεθλίβη», ανέφεραν οι πυροσβέστες, με το θάνατό της, να είναι ακαριαίος.

Ο οδηγός του φορτηγού, συνελήφθη.