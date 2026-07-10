Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές υποδομές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στόχος drones, έγιναν υποδομές πετρελαίου στη νότια Ρωσία, που προκάλεσε φωτιά σε διυλιστήριο στο Κράσνονταρ, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Με τη σειρά τους, οι ρωσικές Αρχές, ανακοίνωσαν, ότι, κατά την διάρκεια της νύχτας, κατέρριψαν συνολικά 376 ουκρανικά ντρόουνς.

Οι επιθέσεις που σημειώνονται σε τέτοιες υποδομές, γίνονται, ενώ στη χώρα παρουσιάζονται δυσκολίες σε ανεφοδιασμό καυσίμων, ιδιαίτερα στην Κριμαία, όπου το 2014 η Ρωσία, την προσάρτησε στα εδάφη της.

Εν τω μεταξύ, η FSB (Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας), σύμφωνα με ανακοίνωσή της, απέτρεψε μια «τρομοκρατική επίθεση» (όπως τη χαρακτήρισε) σε στρατιωτικό αεροδρόμιο με ουκρανικά ντρόουνς στο Ροστόφ της νότιας Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το Interfax.