Θετικός στον χανταϊό Αμερικανός επιβάτης του MV Hondius

Ένας από τους αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας που επαναπατρίζονται εσπευσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Οι δυο επιβάτες ταξιδεύουν «προληπτικά» σε «διαμερίσματα βιολογικής απομόνωσης» του αεροσκάφους, διευκρίνισε.

Οι αμερικανοί επιβάτες απομακρύνονται εσπευσμένα από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, όπου έκανε σταθμό το κρουαζιερόπλοιο, κι αναμένεται να μεταφερθούν σε εξειδικευμένο κέντρο στην Όμαχα, στην πολιτεία Νεμπράσκα (κεντρικές ΗΠΑ).

Αμέσως μετά την άφιξή τους θα υποβληθούν «σε κλινική αξιολόγηση» και θα λάβει την «προσήκουσα φροντίδα και υποστήριξη ανάλογα με την κατάσταση» στην οποία βρίσκεται, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Την επομένη της πρώτης ημέρας της αποβίβασης στα Κανάρια σχεδόν εκατό επιβατών και μελών του πληρώματος του MV Hondius, οι επιχειρήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα, πριν τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου για την Ολλανδία.

Ο υπότυπος του ιού που εντοπίστηκε πάνω στο πλοίο, ο χανταϊός των Άνδεων, είναι σπάνιο στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η περίοδος επώασης μπορεί να φθάνει ως και τις έξι εβδομάδες.

