Ισπανία-χανταϊός: «Περισσότεροι από 90 άνθρωποι» θα έχουν απομακρυνθεί από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας

«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιεροπλοίου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, το απόγευμα.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ