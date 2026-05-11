Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε θετική στον ιό
Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού, βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ.
Η επιβάτης ήταν μεταξύ των πέντε Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι.
Η κατάσταση της υγείας της μίας γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
