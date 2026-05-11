Συρία: Συγγενής του Μπασάρ αλ-Άσαντ δικάζεται για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Το κακουργιοδικείο της Δαμασκού απήγγειλε σήμερα κατηγορίες, κυρίως για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», σε βάρος του Ατέφ Νατζίμπ, εξαδέλφου του Μπασάρ αλ-Άσαντ και πρώην επικεφαλής της ασφάλειας στην Ντεράα, κοιτίδα της εξέγερσης του 2011.

Ο Ατέφ Νατζίμπ εμφανίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δεύτερη ημέρα αυτής της δίκης. Εκτός από τον Νατζίμπ, δικάζονται επίσης ερήμην ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο αδελφός του, ο Μαχέρ, οι οποίοι διέφυγαν από τη Συρία μετά την ανατροπή τους το Δεκέμβριο 2024.

Η δίκη αυτή παρουσιάσθηκε από τον δικαστή Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν ως η πρώτη «που θα διεξαχθεί από τη μεταβατική δικαιοσύνη στη Συρία».

Στη διάρκεια της ακροαματικής συνεδρίασης, ένα μέρος της οποίας αναμεταδόθηκε από τη συριακή τηλεόραση, ο δικαστής ανέγνωσε το κατηγορητήριο.

«Οι κατηγορίες εναντίον σας αφορουν γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του 2011 στην επαρχία της Ντεράα, όταν το κίνημα ειρηνικής διαμαρτυρίας κατεστάλη με υπερβολική βία», δήλωσε ο δικαστής.

«Ως επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας, έχετε άμεση ή κοινή ευθύνη για πράξεις οι οποίες στοχοποίησαν συστηματικά αμάχους, κυρίως φόνους, βασανιστήρια και αυθαίρετες φυλακίσεις», πρόσθεσε.

Ο Ατέφ Νατζίμπ διώκεται επίσης για «βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο» στο κέντρο κράτησης της ασφάλειας.

Οι πράξεις των κατηγορουμένων «προσιδιάζουν σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν.

Το δικαστήριο άκουσε στη συνέχεια δηλώσεις του Ατέφ Νατζίμπ και μαρτύρων, ενώ ο δικαστής έβαλε τέλος στην τηλεοπτική αναμετάδοση, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι ακροαματικές συνεδριάσεις θα επαναληφθούν στις 19 Μαΐου, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η εξέγερση του συριακού πληθυσμού ξέσπασε στις 15 Μαρτίου 2011 μετά τη σύλληψη στην Ντεράα 15 μαθητών με την κατηγορία ότι έγραψαν αντικυβερνητικά συνθήματα σε τοίχους της πόλης.

Ο Ατέφ Νατζίμπ, ο οποίος θεωρέιται υπεύθυνος για την καταστολή, είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του λίγο μετά. Είναι ένας από τους πρώτους αξιωματούχους του Μπασάρ αλ-Άσαντ που συνελήφθησαν από τις αρχές μετά την ανατροπή αυτού του τελευταίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ