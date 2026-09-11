Θέουτα: Πυρκαγιά σε καταυλισμό μεταναστών

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα. Οι αρχές εκκένωσαν γρήγορα την περιοχή και τα γειτονικά υπόστεγα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Από τις φλόγες καταστράφηκαν αρκετά αντίσκηνα.

Τι προκάλεσε τη φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις της ισπανικής αστυνομίας, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε τυχαία. Ως πιθανά αίτια εξετάζονται ένα κερί, ένα τσιγάρο ή μια μικρή φωτιά μέσα στον καταυλισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους χώρους που έχουν δημιουργήσει οι αρχές για τη στέγαση χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα. Πρόκειται για ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου οι μετανάστες περιμένουν την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να κριθεί αν δικαιούνται άσυλο ή αν πρέπει να απελαθούν.

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα

Η πλειονότητα των περίπου 70.000 μεταναστών που πέρασαν στη Θέουταστις 30 και 31 Ιουλίου επέστρεψε στο Μαρόκο λίγες ώρες μετά την άφιξή τους. Ωστόσο, χιλιάδες παρέμειναν στον ισπανικό θύλακα.

Η κατάσταση στη Θέουτα έχει επιδεινωθεί από τότε, με βίαια επεισόδια και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις κατοίκων, οι οποίοι ζητούν την επιστροφή στην «κανονικότητα».

Σύλληψη για εμπρησμό αυτοκινήτου

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας ξέσπασαν και άλλες φωτιές σε διάφορα σημεία της Θέουτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο κυρίως για εμπρησμούς αυτοκινήτων, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Για έναν από τους εμπρησμούς συνελήφθη κάτοικος της Θέουτα. Παράλληλα, φωτιές είχαν αναφερθεί και τις προηγούμενες νύχτες σε σημεία κοντά σε καταυλισμούς μεταναστών, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, θεωρούνται επίσης τυχαίες.