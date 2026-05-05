Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν καταδικάζει τις «απαράδεκτες» επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο χθες Δευτέρα για τις πρώτες επιθέσεις της Τεχεράνης έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και με πυραύλους κρουζ.

«Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμιράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα», κατήγγειλε ο κ. Μακρόν μέσω X, διαβεβαιώνοντας τα ΗΑΕ για την «υποστήριξη» της Γαλλίας και καλώντας για ακόμη μια φορά να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να κλειστεί συμφωνία που θα παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για τις χώρες της περιοχής.

