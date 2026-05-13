Βρετανία: Η ομιλία του βασιλιά ενώπιον του κοινοβουλίου

Ο βασιλιάς Κάρολος θα παρουσιάσει σήμερα στην βρετανική βουλή το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Στην ομιλία του αυτή, γνωστή ως «King’s Speech», ο μονάρχης, ακολουθώντας την πολιτική παράδοση, εκφωνεί το κυβερνητικό πρόγραμμα των επόμενων ετών σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Πάνω από 35 νομοσχέδια περιλαμβάνει το νέο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Στάρμερ που θα παρουσιαστεί σήμερα μέσω της ομιλίας του βασιλιά.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η αυστηροποίηση του μεταναστευτικού πλαισίου με την ενίσχυση των ελέγχων στο σύστημα ασύλου και επιτάχυνση των απελάσεων όσων δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές η κυβέρνηση Στάρμερ επιχειρεί να δείξει ότι ανακτά τον έλεγχο σε ένα από τα πιο πιεστικά πολιτικά ζητήματα της δεκαετίας.

Στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που θα επιτρέπει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την επαναφορά της British Steel υπό δημόσιο έλεγχο, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και βιομηχανικής στρατηγικής.

H British Steel είναι μία από τις ιστορικότερες χαλυβουργικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και συνδέεται άμεσα με τη βρετανική βαριά βιομηχανία. Παράλληλα, αναμένονται μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης μεγάλων υποδομών.

Στην υγεία, το νομοθετικό πακέτο συνδέεται με τη 10ετή μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Μεταξύ άλλων προβλέπονται αλλαγές στη διοικητική δομή του που θα στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη συντόμευση των λιστών αναμονής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εθνική ασφάλεια, με τη συνέχιση της προώθησης του νομοσχεδίου για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης αναμένονται και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης.

Στον στεγαστικό τομέα, η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος leasehold σε Αγγλία και Ουαλία, επιχειρώντας αλλαγές σε ένα καθεστώς που εδώ και χρόνια δέχεται έντονη κριτική ως ξεπερασμένο και επιβαρυντικό για τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Το leasehold είναι μια ιδιόμορφη μορφή ιδιοκτησίας ακινήτων κατά την οποία ο αγοραστής δεν αποκτά πλήρη κυριότητα του ακινήτου, αλλά το δικαίωμα χρήσης του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η γη και η τελική κυριότητα παραμένουν στον λεγόμενο freeholder.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον σιδηρόδρομο, τις ένοπλες δυνάμεις, την εκλογική μεταρρύθμιση, τα δικαστήρια και την ψηφιακή ασφάλεια, μέρος των οποίων μεταφέρονται από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η σημερινή τελετή στο Βρετανικό κοινοβούλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την καθιερωμένη λαμπρότητα και τα αυστηρά πρωτόκολλα του βρετανικού κοινοβουλευτικού συστήματος. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν στο Ουέστμινστερ με βασιλική πομπή, ενώ οι βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων θα κληθούν συμβολικά στη Βουλή των Λόρδων, σύμφωνα με την παράδοση αιώνων.

Η φετινή ομιλία έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω εσωκομματικής αναταραχής στους Εργατικούς και αυξανόμενων πιέσεων προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί μετά τις πρόσφατες απώλειες του κόμματός του στις εκλογικές αναμετρήσεις της προηγούμενης Πέμπτης.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ