Το Πεκίνο «χαιρετίζει» την επικείμενη επίσκεψη του Ντ.Τραμπ

Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα πως «χαιρετίζει» την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα, ενώ επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η σινοαμερικανική συνεργασία ώστε να υπάρξει «μεγαλύτερη σταθερότητα» στις διεθνείς σχέσεις.

«Η Κίνα χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «διευρυνθεί η συνεργασία και να αντιμετωπισθούν οι διενέξεις, φέρνοντας έτσι περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος αλλαγών και αναταράξεων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Στο μεταξύ, στη Νότια Κορέα, ολοληρώθηκαν σήμερα οι συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, οι οποίες διεξήχθησαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ιντσεόν, κοντά στη Σεούλ.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να κάνουν την προεργασία ενόψει της συνάντησης στο Πεκίνο των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ